ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 263 مليون جنيه خلال 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط (922) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها (60) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (158) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (25) قضية في مجال الجمارك، (316) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (102) حالة تحر مدين ولجان فحص.

كما تم تنفيذ (261) حكم قضائي، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (263,744,300) مليون جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وقد تم التصالح في (137) قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (590,532) خمسمائة اثنان وثلاثون ألفاً وخمسة تسعون جنيهاً.