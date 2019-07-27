الداخلية في أسبوع.. ضبط 660 متهما وتنفذ 430 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق قطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

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وضبطت الحملات خلال اسبوع 666 متهم، وبحوزتهم 11) قطعة سلاح ناري، 21 طلقة مختلفة الأعيرة، 6 قطع سلاح أبيض، (15) قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (3,410 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 1,720 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 445 جرام لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط 687 قطعة سلاح ناري عبارة عن (جرينوف – 2 رشاش - 69 بندقية آلية – 136 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"، 43 طبنجة، 436 فرد محلي الصنع) 1396طلقة مختلفة الأعيرة، 1248 قطعة سلاح أبيض، تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها (طبنجة- 6 فرد محلي، أدوات وأجزاء التصنيع).

ونفذت الأجهزة الأمنية 434415 حكم قضائي، وتمكنت من ضبط 7 تشكيلات عصابية ضموا 17 متهم، ارتكبوا 29 حادث سرقة متنوع.