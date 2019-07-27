الداخلية: تحصيل 38 مليون جنيه قيمة غرامات سرقة كهرباء خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت شرطة الكهرباء، حملات عدة لملاحقة سارقي التيار من الباعة الجائلين في الشوارع وبعض أصحاب المحال التجارية والمواطنين. وأسفرت جهود الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط (63000) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (38,560,361) جنيه. تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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