"القومي للجينات" ينظم دورة تدريبية عن أحدث التقنيات الوراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلن البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم السبت، عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة للتعرف على أحدث التقنيات الوراثية واستخداماتها العملية، برعاية وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال الفترة من 21 حتى 29 أغسطس المقبل.

وقالت الدكتورة نيفين عبدالفتاح رئيس البنك القومي للجينات، إن الدورات التي ينظمها البنك تهدف في الأساس إلى زيادة المعرفة العملية وأكتساب المهارات المعملية لكل طلاب الجامعات وباحثي المركز المتخصصين وغير المتخصصين في مجالات البيوتكنولوجي الحديثة.

وأوضحت نيفين، أن الدورة مدتها 7 أيام من 10 صباحًا حتي 3 مساء وتشمل 10 ساعات نظري و20 ساعة عملي مقسمة ما بين معملي الوراثة السيتولوجية والوراثة الجزيئية.

يذكر أن المركز ينظم المركز الدورة تحت عنوان: "التقنيات السيتولوجية والجزيئية العملية المتقدمة وتطبيقاتها"، للطلبة والباحثيين المهتمين بعلم الوراثة وأهم التقنيات الحديثة المستخدمة.