برلماني: العاصمة الإدارية ستكون "درة العواصم" بالشرق الأوسط وأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وجه النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعته المستمرة لجميع المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستكون درة العواصم على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

وأكد "حساسين"، فى بيان اليوم، أهمية الاجتماع الذي عقده السيسي، مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مديري الشركات الاستشارية الهندسية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة تكليف السيسى على مواصلة العمل وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، مع الالتزام التام بأحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية.

وأشار إلى أن تلك المدن الجديدة ستشكل مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات المتطورة وتوفر سبل الحياة الكريمة للمواطنيين لتعكس الوجه الحضاري لمصر في سياق النقلة النوعية التنموية التي تشهدها الدولة حاليًا.