وكيل نقل النواب يشيد باعتذار السكة الحديد عن التأخيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحرص هيئة السكة الحديد على إعلان التأخيرات المتوقعة بصفة دورية على خطوط الهيئة نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات.

وقال "زين الدين"، فى بيان اليوم السبت، إن هذه السياسة لم نراها أو نسمعها من قبل، مؤكدًا أن هذه السياسة تؤكد الاحترام والتقدير الكبيرين من وزير النقل لركاب السكك الحديدية.

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وطالب النائب من الوزير اتباع هذه السياسة داخل مرفق مترو الأنفاق بجميع خطوطه، خاصة أن هناك تأخيرات تتم وتصل أحيانا لما يقرب من 20 دقيقة خاصة على الخط الأول للمترو من اتجاه المرج حتى حلوان مما يتسبب في تكدس شديد للركاب داخل محطات المترو.

وأشار إلى أن ذلك الأمر يمكن أن يتسبب في مشكلات بسبب الزحام الشديد داخل عربات المترو، لافتًا إلى أن الإعلان عن تأخيرات المترو من الممكن أن يجعل رواده يلجأون إلى استخدام وسائل النقل الآخرى لتخفيف حدة الزحام داخل المحطات وعربات المترو.

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، إن اعتذار هيئة السكك الحديدية لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات يجعلها تحظى باحترام الركاب.