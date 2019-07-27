فرج عامر يهنئ "شباب اليد" للوصول للمربع الذهبي بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة الرياضى تحية قلبية، لمنتخب مصر للشباب لكرة اليد بعد تأهله للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم، بعد فوزه على منتخب النرويج والصعود للمربع الذهبي.

كما توجه "عامر"، فى بيان اليوم السبت، بالتهنئة لاتحاد كرة اليد وللجهاز الفني والإداري لمنتخب الشباب لكرة اليد، معربًا عن أمله في أن يحقق هؤلاء النجوم الشباب الفوز ببطولة كأس العالم ليرفع اسم وعلم مصر عالميا

وكان منتخب شباب اليد نجح في تحويل تأخره إلى فوز على نظيره النرويجي بنتيجة 29-27 ليتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم للشباب لكرة اليد المقامة في إسبانيا.