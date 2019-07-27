ماراثون في بورسعيد للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم فعاليات الماراثون الرياضي للجري والدراجات، بمحافظة بورسعيد؛ بهدف التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعوة المواطنين لفتح ملفات الأسر بوحدات طب الأسرة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الماراثون أطلقته مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "صحتنا في أسلوب حياتنا" و"المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، ويشارك به ٣٠٠ مواطن من أهالي بورسعيد من ضمنهم ما يقرب من 50 من ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت أن فعاليات المارثوان بدأت في الثامنة من صباح اليوم بدايةً من نقطة الانطلاق أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، مروراً بشارع ٢٣ يوليو، ووحدة صحة العرب، ووحدة صحة المناخ ١، ومستشفي التضامن، ومستشفى الرمد، وصولاً إلى ميدان حديقة الأمل في تمام الساعة التاسعة، يتقدم الماراثون سباق درجات، والمشاركون من ذوي القدرات الخاصة.