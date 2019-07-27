شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 23 مليون جنيه لتطوير دور المسنين والأيتام بـ11محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، جلسة تعريفية بمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحديد الأدوار والمسؤوليات للمحافظات نطاق التطوير.

وافتتحت الجلسة سحر مشهور، مستشار الوزير للرعاية الاجتماعية، والمستشار الفني للمشروع، والدكتورة نجلاء حسن، مديرة المشروع، وشهدها مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالقاهرة الجيزة، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، أسوان، قنا، أسيوط، سوهاج والأقصر ومنسقي البرنامج بالمديريات والجمعيات الشريكة بالتطوير جمعية حواء المستقبل بمحافظة الجيزة، جمعية فرسيس الخير بالغربية، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمفتي محافظة القليوبية وجمعية التنمية الإنسانية بسوهاج.

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وقالت سحر مشهور، مستشار الوزير للرعاية الاجتماعية، والمستشار الفني للمشروع، إن انعقاد الجلسة يأتي في إطار العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية والتجهيزات اللازمة بدور الرعاية الاجتماعية ورفع كفاءة الجهاز الإداري بها ومقدمي الرعاية من أجل تطوير وتحسين الممارسات المهنية وخدمات الرعاية المتكاملة، كذلك كيفية تحفيز المشاركة المجتمعية والانخراط المدني من أجل مناصرة المسنين والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم، وتفعيل وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والسنين وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم.

وأضافت «مشهور» أن الوزارة رصدت 23 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات بالوزارة لبناء منظومة متكاملة ومتطورة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ويعد البرنامج من الاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على تطوير ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية وإكسابهم الحياة الكريمة تحقيقا لسعادة الفرد والمجتمع.

تأتي الجلسة استكمالا لمحاور التطوير للبنية التحتية ومحور بناء القدرات وإدارة التنفيذ، والتي وقعها أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية ممثلا لوزارة التضامن مع عدد من الجمعيات منتصف الشهر الماضي بقيمة 8 ملايين جنيه بناء قدرات وإدارة تنفيذية، ورصد 15 مليون جنيه للبنية التحتية وتدعيم دور أم كلثوم للمسنين بالقاهرة، ودار الأمل للمسنين، دار الحنان للأيتام بالسويس ودار السعادة للمسنين ومؤسسة البنات للرعاية الاجتماعية بالغربية.