شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: نسعى لتطبيق نماذج العقود الهندسية الصادرة عن «الفيديك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن مؤتمر عقود «الفيديك» السنوي، الذي تستضيفه نقابة مهندسي مصر، هو مؤتمر هام يهدف إلى تسليط الضوء على المستجدات التي طرأت على نماذج العقود الهندسية الصادرة عن الفيديك.

وأوضح «ضاحي»، خلال كلمته بفعاليات الملتقي السنوي للعقود الهندسية، السبت، أن هناك استمرار في التحديث الدولي للمهندسين الاستشاريين لنماذج العقود الفيديك بما يتوائم ويتناسب مع طبيعة الأعمال، وأن عقود الفيديك تنظم العلاقة بين المالك والاستشاري والمقاول في عقود التشييد والبناء، كما أنها تقوم على أن المهندس هو المحور الرئيسي في تنفيذ العقد.

وأكد نقيب المهندسين، إن النقابة تدرك الأهمية الكبيرة لتطبيق نماذج من العقود الهندسية الصادرة على «الفيدك»، وهي العلاقة التعاقدية بين المالك والاستثماري والمقاول في عقود التشييد والبناء.

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وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على المستجدات التي طرأت على نماذج العقود الهندسية الصادرة عن «الفيديك»، التي تنظم العلاقة التعاقدية بين المالك والاستشاري والمقاول في عقود التشييد والبناء، وتتمثل أهمية الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين بإصداره لنماذج العقود التي يحدد من خلالها التزامات أطراف عقد التشييد، أن ويعتبر إعداد الشروط العامة لعقود التشييد من أهم نشاطات الاتحاد.

وأكد ضاحي، أن نقابة مهندسين مصر تتطلع إلى صدور العقد المتوازن أو ما يطلق عليه عقد الفيديك المصري، لضمان حماية حقوق المالك وشركات المقاولات والاستشاريين في إطار هندسي وفني متوازن.

وأشار إلى أن عقود الفيديك تتيح لشركات المقاولات التوسع في أعمالها، خاصة في ظل الطفرة الكبرى التي شهدتها مصر في مجالات متعددة من المشروعات القومية العملاقة التي تم إطلاقها لمضاعفة قدرات أولية الطاقة الكهربية وإضافة شبكة عملاقة من الطرق الرئيسة والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بناء آلاف الوحدات السكنية وتطوير الموانئ، التي تساهم بشكل قوي وفعال في الانطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة بمصر وزيادة معدلات النمو.

وتابع أن وفقا لتقديرات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بلغ عدد المقاولين المسجلين في مصر عام 2019 أكثر من 40 ألف عضو عامل، وأن عدد المكاتب الاستشارية المسجلة بالنقابة إلى 925 مكتب استشاري ما بين بيوت الخبرة ومكاتب متعددة.