شكرا لقرائتكم خبر عن «العميري»: مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت جمعية «خليجيون في حب مصر»، بإنجازات مصر في مجال جذب الاستثمار وتهيئة الظروف الاقتصادية المناسبة، لدفع عجلة النمو، مؤكدة أن مصر لديها من المميزات الاستثمارية ما يجعلها من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات في العالم من زاوية تنوع الفرص الاستثمارية وارتفاع العائد من الاستثمار في مصر، التي تمتلك أيضًا سوق ضخم وانخفاض التكلفة الإنتاجية مقارنة بالكثير من الأسواق الأخرى.

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واعتبر الدكتور يوسف العميري، رئيس «خليجيون في حب مصر»، أن الخريطة الاستثمارية في مصر توفر فرص استثمار في جميع المجالات الاقتصادية وفي جميع المحافظات، فيما يعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة، مؤكدًا على ترحيب المستثمرين الخليجيين بمستوى التقدم في مراكز خدمة المستثمرين وما تقدمه وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة من حوافز وتسهيلات غير مسبوقة.

ووجه الشكر والتقدير لهيئة الاستثمار المصرية ورئيسها الدكتور محسن عادل، وكافة العاملين بها على ما حققوه خلال عام من إنجازات مشهودة في جذب الاستثمارات وتسهيلها وترويج الفرص الاقتصادية في مصر، والمساهمة في تنمية الصادرات المصرية من خلال إنتاج المناطق الحرة التسعة الموجودة في مصر.

وأكد أن مصر تتجه بقوة نحو نهضة صناعية كبرى بفضل العمل على التوسع في المناطق الحرة المتخصصة، كما أعلنت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن نجاحها في تحقيق أرقام قياسية عالمية في حجم وعدد وسرعة انجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الطرق والنقل والبناء والتشييد والاتصالات والطاقة، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية كبرى في مجال الخدمات وخاصة التعليم والصحة الذين أصبحا أكبر مجالين للنشاط الاستثماري حاليا مع ارتفاع عوائدهم اقتصاديًا واجتماعيًا وفي ظل رؤية الحكومة المصرية التي تقوم على تنمية الإنسان بالمقام الأول.