شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «التأمين الصحي الجديد».. بروفيسور عالمي يجري جراحات متقدمة تطوعًا ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شعراوي، أستاذ ورئيس قسم «الجلوكوما» المياه الزرقاء في جامعة جنيف بسويسرا، ورئيس الجمعية الدولية للمياه الزرقاء، أنه سيقوم بزيارة مستشفى الرمد ببورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، الأحد، لمناظرة وإجراء بعض الحالات الجراحية لمرضى المياه الزرقاء من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

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وسيجري البروفيسور شعراوي جراحات متقدمة في مجال الرمد والمياه الزرقاء للمرضى تطوعاً، حيث سيتم توفير كافة المستلزمات والأدوات اللازمة للجراحة من الخارج مجاناً.

وقال شعراوي إن الدكتور محمد صلاح استشاري القرنية ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، سيرافقه لإجراء عمليات ترقيع وزراعة القرنية للمرضى مجاناً، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي بدأت في مرحلة التشغيل التجريبي لها في الأول من يوليو الجاري ولمدة شهرين.

يذكر أن الدكتور طارق شعراوي هو أحد أبناء المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعمل بمعهد الرمد التذكاري منذ أكثر من ٢٠ عاماً، ثم سافر لتلقي الدراسة والعمل بسويسرا، وفي عام ٢٠١٢ تم انتخابه كأول رئيس مصري أو عربى للجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما (المياه الزرقاء)، التي تضم نحو 1500 من كبار الجراحين المتخصصين في جراحات العيون والجلوكوما، كما أنشأ مؤسسة «بلدي» الخيرية للعيون بصعيد مصر، لتقديم الخدمات الصحية وإجراء الجراحات مجاناً لمحدودي الدخل.