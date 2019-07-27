شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تقرر استبعاد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وتعيين حسام الروينى بدلا منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة النقل قرارا باستبعاد اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وندبه للعمل مستشار أ بقطاع النقل البحرى، وتكليف اللواء بحرى /حسام الروينى نائب رئيس الهيئة للتشغيل بتسيير شؤون الهيئة لحين صدور قرار آخر.

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