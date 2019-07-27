شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أجزاء من امتحان العربى للدبلومات الفنية على صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت بعض صفحات طلاب الدبلومات الفنية والغش الإلكترونى أجزاء من امتحان اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية نزام الـ" 3 سنوات"عقب بدء اللجنة، حيث أدى الطلاب فى الفترة الأولى امتحان التربية الدينية واللغة العربية فى الفترة الثانية من الحادية عشرة صباحا.

وقالت مصادر مسئولة، إن غرفة العمليات بالوزارة تتأكد من صحة الأسئلة المتداولة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانوينة حيال الطلاب المتسببين فيها إذا ثبت صحة هذه الأسئلة.

ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية فى امتحانات الدور الثانى لهم امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

وتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالبا وطالبة، كما تعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى.