شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى يحتفل بعيد ميلاد مهاب مميش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ وفد البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقي، الذى يزور هيئة قناة السويس حاليا، الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، بالاحتفال بعيد ميلاده، وسط فرحة كبيرة من الحضور.

وردد الشباب الافريقى، أغنية للتهنئة بعيد ميلاد الفريق مهاب مميش، والذى يحل بعد عدة أيام.

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ويزور وفد البرنامج الرئاسى للشباب الافريقى، الذى يضم 100 شاب وفتاة، والذين يشاركون بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، مقر هيئة قناة السويس، حيث استمعوا لشرح تفصيلى عّن المشروعات القومية الجديدة بمحور قناة السويس.