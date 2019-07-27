الارشيف / أخبار مصر

وفد البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى يحتفل بعيد ميلاد مهاب مميش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى يحتفل بعيد ميلاد مهاب مميش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ وفد البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقي، الذى يزور هيئة قناة السويس حاليا، الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، بالاحتفال بعيد ميلاده، وسط فرحة كبيرة من الحضور.

 

وردد الشباب الافريقى، أغنية للتهنئة بعيد ميلاد الفريق مهاب مميش، والذى يحل بعد عدة أيام.

Advertisements

 

ويزور وفد البرنامج الرئاسى للشباب الافريقى، الذى يضم 100 شاب وفتاة، والذين يشاركون بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، مقر هيئة قناة السويس، حيث استمعوا لشرح تفصيلى عّن المشروعات القومية الجديدة بمحور قناة السويس.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى يحتفل بعيد ميلاد مهاب مميش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا