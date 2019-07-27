شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم توديع السبسى لمثواه الأخير وسط تأمين الجيش التونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، مراسم الجنازة الوطنية، لتوديع الرئيس التونسي محمد الباجى قايد السبسى، إلى مثواه الأخير، بمقابر الجلاز.
كان الرئيس قايد السبسي، قد لفظ أنفاسه الأخيرة فى المستشفى العسكرى بالعاصمة، عن سن تناهز 93 عاما بعد أزمة صحية.
وتقام الجنازة الوطنية كبرى بمقبرة الجلاز، يؤمنها الجيش الوطنى التونسى لتوديع الرئيس الراحل الذى نقل جثمانه الى قصر قرطاج أمس الجمعة.
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