مميش: الأفارقة إذا أرادوا شيئا نفذوه.. وهذا ما فعلناه فى القناة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن القارة الإفريقية، ستكون القارة الأولى على مستوى العالم، بما لديها من إمكانيات اقتصادية، وقدرات بشرية هائلة، مشيرا إلى أن الأفارقة إذا أرادوا شيئا فعلوه ولو كان مستحيلا، وهو ما فعله المصريون فى حفر قناة السويس الجديدة.
وكشف الفريق مهاب مميش، للدفعة الاولى للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الافريقى، عّن بعض التفاصيل الخاصة بحفر القناة، حيث أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بطل مصرى، وقادر على فعل المستحيل، وكان قراره الحاسم بحفر قناة السويس الجديدة، وفى وقت قياسى، وبمشاركة الشعب المصرى، الذى خرج فيه الجميع للبنوك يساهمون فى بناء القناة الجديدة.
وأوضح الفريق مهاب مميش، أن الرغبة القوية، والعزيمة والإرادة من الرئيس السيسى كانت سببا رئيسيا فى حفر القناة والانتهاء منها، مشيرا إلى أن العمل بالقناة كان ليل نهار، والعمال رفضوا أخذ إجازاتهم حتى ينتهون من حفر القناة بالكامل، وذلك حتى يفرح الشعب المصرى.
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