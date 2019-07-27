شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تكثف الاجتماعات مع الموردين لشراء السلع واللحوم استعدادا للأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًاتها مع الموردين وكبار المنتجين خلال الأيام الحالية للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية واللحوم وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.

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وكانت وزارة التموين قد كلفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة طرح كميات إضافية من منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبة تصل 30% استعدادا لعيد الأضحى المبارك بسبب زيادة معدلات اقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال هذه الأيام.

كما وجهت الوزارة الأجهزة الرقابية والممثلة فى جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الطب البيطرى بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق خاصة اللحوم والدواجن، كما سيتم طرح المنتجات من خلال السيارات المتحركة لتوفير المنتجات فى الميادين العامة والأماكن التى لا يتواجد بها منافذ سلعية، كما سيتم إنشاء أكثر من 20 شادرا فى المحافظات لطرح الخراف الحية، وكذلك اللحوم الطازجة السودانية وكذلك المجمدة بأسعار بأقل من الأسواق الأخرى بنسبة من 15% إلى 25 %.