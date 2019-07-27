شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن اعتماد 7 معاهد من هئية ضمان جودة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اعتماد 7 معاهد بمنطقة الشرقية لضمان جودة التعليم وذلك فى إطار خطة الأزهر الشريف لاعتماد أكبر عدد من المعاهد، حيث تمكنت منطقة الشرقية الأزهرية من الحصول على اعتماد لعدد من معاهدها وروضاتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتم اعتماد كل المعاهد السبعة التى تقدمت بها منطقة الشرقية، وهى: "روضة معهد العاشر من رمضان النموذجى بإدارة العاشر من رمضان، روضة معهد طلعت عبد السميع النموذجى بإدارة العاشر من رمضان، روضة معهد كفر إبراش بإدارة مشتول السوق، معهد أنوار الحرمين النموذجى الابتدائى بقرية بردين إدارة شرق الزقازيق، معهد القرين النموذجى الابتدائى بمركز القرين إدارة أبو حماد، معهد شرقية مباشر الابتدائى بقرية شرقية مباشر إدارة الإبراهيمية، معهد ديرب نجم الإعدادى بنين بإدارة ديرب نجم ".