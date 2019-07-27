شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف والإنارة بالمحاور المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال النظافة وطبقة الرصف وكفاءة الإنارة بطرق المنصورية والمريوطية ونكلا والحاجر ووردان بمركز ومدينة منشأة القناطر، وشدد على إصلاح أى مشكلات بطبقة الرصف مع صيانة عاجلة لأعمدة الإنارة بالطرق .

وبحسب بيان للمحافظة اليوم، وجه راشد بشن حملات إزالة للإشغالات لإعادة الانضباط للطرق الفرعية والرئيسية وعدم السماح بأى تعدى للمحلات والمقاهى والمنشآت التجارية، مشددًا على عدم المساس بالترع والمصارف وإلقاء أى مخلفات بها مع رفع أى مخلفات أو رتش على جانبى الترع والمصارف بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والرى .

وشملت جولة المحافظ منشأة القناطر وأوسيم وشمال الجيزة والوراق والدقى حيث وجه خلالها المحافظ بتجميل مداخل الوحدات المحلية والقرى وذلك لما لها من أهمية فى الشكل الحضارى للمراكز والمدن .

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ القافلة الطبية بقرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر والتى نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة لخدمة أهالى ومواطنى قرية وردان والقرى المجاورة لها وشملت القافلة إجراء الفحوصات الطبية بتخصصات الأطفال والباطنة والنساء وأمراض القلب والعظام والمسالك البولية والمخ والأعصاب والجلدية وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء تحليل السكر والضغط وصرف العلاج مجانا تحت إشراف نخبة من أساتذة وأطباء متخصصين بجانب عقد ندوات تثقيفية لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين .

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وقال راشد إن المحافظة تسعى بالتعاون مع العديد من الجهات فى توفير القوافل الطبية بالمناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافات السكانية العاليه لتحقيق أقصى استفادة ممكنه للمواطنين مؤكداً على أهمية تنظيم القوافل الطبية ومدى تأثيرها الإيجابي على علاج ورعاية المواطنين .

وافتتح محافظ الجيزة، قسم العلاج الطبيعى بالمستشفى وهو تبرع من إحدى جمعيات المجتمع المدنى وذلك عقب تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعيادات الخارجية بالمستشفى.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير المساعد والعميد أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة.