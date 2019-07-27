شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص انتحل شخصية طالب بامتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أحد رؤساء لجان امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية بالجيزة، من ضبط شخص انتحل شخصية طالبا يؤدى الامتحان بدلا منه، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية فى امتحانات الدور الثانى لهم امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

وتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالبا وطالبة، كما تعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى.