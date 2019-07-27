شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: نتطلع لصدور العقد المتوازن "الفيديك المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، أن نقابة مهندسين مصر تتطلع إلى صدور العقد المتوازن أو ما يطلق عليه "عقد الفيديك المصري"، لضمان حماية حقوق المالك وشركات المقاولات والاستشاريين فى إطار هندسى وفنى متوازن.

جاء هذا خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوى للعقود الهندسية "الفيديك"، الذى حضره المهندس نبيل عباس عضو فيديك السعودية، المستشار المهندس تحسين صالح عضو الفيديك الأردن، الدكتور المهندس امحمد غولة عضو لجنة تعريب فيديك ليبيا.

وأشار ضاحى، إلى أن عقود الفيديك تتيح لشركات المقاولات التوسع فى أعمالها خاصة فى ظل الطفرة الكبرى التى شهدتها مصر فى مجالات متعددة من المشروعات القومية العملاقة التى تم إطلاقها لمضاعفة قدرات أولية الطاقة الكهربية وإضافة شبكة عملاقة من الطرق الرئيسة والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بناء آلاف الوحدات السكنية وتطوير الموانئ.

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وأوضح نقيب المهندسين، أن تلك المشروعات التنموية والهندسية الكبرى تساهم بشكل قوى وفعال فى الانطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة بمصر وزيادة معدلات النمو، مؤكدًا أن معدلات النمو فى مصر خلال عام 2019 بلغت 5.2 %، مشيرا إلى أن ذلك يعد طفرة اقتصادية كبيرة تشجع الاستثمار وتدعو له.

ودعا نقيب المهندسين، أعضاء اتحاد التشييد والبناء لتوحيد الجهود للوصول لصيغة متوازنة للعقود الخاصة بتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات، على أن تكون عقود الفيديك هى القاعدة الأساسية لتلك العقود.

وقال ضاحى، أن نقابة المهندسين المصرية، تهتم بشكل كبير بتطبيق نماذج من العقود الهندسية الصادرة على الفيديك، وهى العلاقة التعاقدية بين المالك والاستثمارى والمقاول فى عقود التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن النقابة شاركت بهذا المؤتمر سعيا لتركيز على طبيعة واستخدام هذا النوع من العقود لوضع مرجعية عالمية، وهى مرجعية فيديك لحل المطالبات وفض النزاعات بين الاطراف المتعاقدة فى أقصر وقت ممكن.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على المستجدات التى طرأت على نماذج العقود الهندسية الصادرة عن الفيديك والتى تنظم العلاقة التعاقدية بين المالك والاستشارى والمقاول فى عقود التشييد والبناء، قائلًا:"تتمثل أهمية الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين بإصداره لنماذج العقود التى يحدد من خلالها التزامات أطراف عقد التشييد، أن ويعتبر إعداد الشروط العامة لعقود التشييد من أهم نشاطات الاتحاد.