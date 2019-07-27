الارشيف / أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر ياسر لرتبة نقيب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر ياسر لرتبة نقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر ياسر عبدالعظيم سالم، الضابط بمديرية أمن الشرقية سابقا ، إلى رتبة نقيب اعتبارا من أول يونيو 2019..

 

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 الصادر بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 864 ، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.


 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر ياسر لرتبة نقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا