شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر ياسر لرتبة نقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر ياسر عبدالعظيم سالم، الضابط بمديرية أمن الشرقية سابقا ، إلى رتبة نقيب اعتبارا من أول يونيو 2019..

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 الصادر بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 864 ، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.



