"مصر للطيران" تنقل اليوم 4210 حجاج إلى الأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-أ ش أ:

تواصل شركة مصر للطيران مد جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر ان تسير الشركة اليوم السبت، ١٧ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٤٢١٠ حجاج، بواقع ١١ رحلات إلى جدة لنقل ٢٦٩٠ حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية واسيوط وتضامن الوادي الجديد، و٦ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ١٥٢٠ حاجا من الحجاج الاجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.

يذكر أن مصر للطيران ستنقل هذا العام 76 ألف حاج، على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل. ​