الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة والدة الفنانة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد طارق رشدي، للتعزية في وفاة فاروق عبد السلام الحوفي، والعميد إيهاب سيف، للتعزية في وفاة سهيلة محمد وهبي، وإبلاغ أُسرتيهما خالص العزاء والمواساه.
ورحلت سهيلة محمد وهبي، والدة يسرا، ابنة حكمدار القاهرة سابقا، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، خلال الأشهر الماضية بأحد مستشفيات القاهرة، ولازمتها الفنانة يسرا التي أوقفت كل أنشطتها الفنية، لارتباطها الشديد بوالدتها.
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