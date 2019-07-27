"الإسكان" تضيف عقارات لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إضافة عقارات بمدينة المنيا لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري لمحافظة المنيا. وجاء نص القرار كالتالي:

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