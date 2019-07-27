محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم السبت، تجديد حبس 4 أشقاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل صاحب محل زيوت بشبرا الخيمة.
بدأت تفاصيل الواقعة بالعثور على جثة صاحب محل زيوت بمنطقة الساحل، وبها إصابات في أماكن متفرقة بالجسم، وبجوارها سلاح أبيض "سكين" به آثار دماء.
ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشقاء، مالكين لمخبز بشبرا الخيمة، فتم ضبطهم.
واعترف المتهمون باستدراج المجني عليه وطعنه عدة مرات في أماكن متفرقة ما أودى بحياته لخلافات سابقة بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس 4 أشقاء بتهمة قتل مالك محل زيوت وإلقاء جثته بالساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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