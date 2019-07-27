تنفيذ 630 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.

وأسفرت الجهود عن تنفيذ 20 قرار إزالة لحالات تعد متنوعة على الأراضي الزراعية ونهر النيل بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، و7 قرارات إزالة لحالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة الأقصر، وتنفيذ 37 حالة إزالة تعدي متنوعة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وتنفيذ 14 قرار إزالة لحالات ببني سويف، وتأمين تنفيذ 9 قرارات بالإسماعيلية، وتنفيذ 3 قرارات إزالة ببورسعيد، وتأمين تنفيذ 87 قرار إزالة بسوهاج، وتنفيذ 432 قرار إزالة بالمنيا، وتنفيذ 23 قرار إزالة بالفيوم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.