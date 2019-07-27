خلال 48 ساعة.. ضبط 283 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، توجيه حملات متنوعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، ضبط 283 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة أبرزها ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم ومصنعاتها قدرها (1.287 طن ومائتين وسبعة وثمانون كيلو جرام "كبدة مُجمدة – كلاوي مُجمدة") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المدير المسؤول عن محل غير مرخص لبيع الأسماك بدائرة قسم شرطة ميت غمر (محافظة الدقهلية) لحيازته وتجميعه كميات من الأسماك قدرها (1.200 طن ومائتين كيلو جرام "أسماك مُجمدة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة دمنهور (محافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (10.824 عشرة أطنان وثمانمائة وأربعة وعشرون كيلو جرام "لانشون") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بالبحيرة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

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ضبط اثنان من مسؤولي المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج (محافظة القاهرة)، لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية ، وتصرفهما في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها في السوق السوداء ، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره (718.235 سبعمائة وثمانية عشر ألف ومائتين وخمسة وثلاثون جنيهاً) وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية ، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

ضبط (26) قضية أسطوانات بوتاجاز بعدد (2769) أسطوانة بنطاق محافظات "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، دمياط، الشرقية ، بنى سويف، أسيوط، قنا، أسوان". شملت (11 قضية بلغت مضبوطاتها "658" أسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة، 9 قضايا استخدام أسطوانات في غير الغرض بلغت مضبوطاتها 9 أسطوانات، 3 قضايا التصرف بالبيع بمضبوطات بلغت 2103 أسطوانة ـ 3 قضايا عدم مزاولة النشاط)، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

ضبط (9) قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالي (13510) لتر "سولار، بنزين" بنطاق محافظات "القليوبية، البحيرة، الشرقية، بني سويف، البحر الأحمر".. شملت (4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي بإجمالي 10000 لتر- 1 قضية عدم انتظام سجل 21 بترول).. تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.