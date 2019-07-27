النقض تؤيد السجن من 3 إلى 10 سنوات في قضية "بنات دمياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعون في قضية "بنات دمياط"، وتأييد أحكام السجن الصادرة ضدهم.

كانت محكمة جنايات دمياط، قضت في القضية المتهم فيها 9 فتيات و3 شباب من جماعة الإخوان الإرهابية، بأحكام بالسجن 3 سنوات على 5 فتيات، والسجن سنتين لأربع فتيات أخريات، والسجن 10 سنوات لـ3 أخرين بتهمة التظاهر، وإحداث فوضى والتعدي على الأهالي وضباط الشرطة بالضرب.

تعود أحداث القضية إلى مايو 2015 عندما قامت فتيات جماعة الإخوان الإرهابية، بالتظاهر وإثارة الشغب في ميدان سرور بدمياط، وتم القبض على 13 منهن واحتجازهن وعرضهن على النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي أصدر عفوًا عن الفتيات المتهمات في القضية خلال القرار الصادر في مايو الماضي وشمل 560 سجينًا.