ضبط صاحبى مخبزين استوليا على 718 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت أجهزة أمن القاهرة، صاحبي مخبزين استولوا على 718 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج. كانت قد تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة من ضبط اثنان من مسئولي المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج، لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها في السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ 718 الف جنيها وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة. تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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