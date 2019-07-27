الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ أحكام بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لتحقيق الانضباط للشارع المصري ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ( 8 قطع سلاح ناري ، 12 قضية إتجار بالمخدرات ، 7 قطع سلاح أبيض ، 285 مخالفة مرافق، 98 قضية تموينية ، 1281 مخالفة مرورية ، تنفيذ 3710 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.

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وضُبط بمديرية أمن بالفيوم، ( 8 قطع سلاح ناري ، 2 قضية إتجار بالمخدرات ، 254 مخالفة مرافق ، 90 قضية تموينية ، 1220 مخالفة مرورية ، تنفيذ 969 حكم قضائي متنوع).

كما تم ضبط ( 4 قطع سلاح ناري ، 4 قضايا إتجار بالمخدرات ، 10 قضايا تموينية متنوعة، 174 مخالفة إشغال بالطريق العام ، 608 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 702 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن أسوان.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.