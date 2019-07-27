بتعاملات مليون ريال سعودي.. ضبط مدير شركة وآخر بشركة سياحة لاتجارهما بالعملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (موظف بإحدى شركات السياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الريال السعودي) من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بدائرة مركز المنصورة بسعر أقل من السعر الرسمي، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بلغت (1,000,000 - مليون ريال سعودي).
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير فرع إحدى شركات الكمبيوتر بحي العجوزة بالجيزة - مقيم بحي المعادي بالقاهرة) باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالشركة في التعامل بالنقد الأجنبي، من خلال إتمام عمليات بيع لمنتجات الشركة لعملائها بالدولار الأمريكي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المذكور أقر بصحة الواقعة وأنه يقوم باستلام شيكات بالدولار الأمريكي من عملاء الشركة مقابل قيمة بضائع تم بيعها لهم، وقد بلغ حجم تعاملات الشركة على النحو المشار إليه خلال عام (180 ألف دولار أمريكي)، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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