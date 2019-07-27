الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر ياسر إلى رتبة "نقيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بترقية الشهيد ملازم أول عمر ياسر عبد العظيم سالم، الضابط بمديرية أمن الشرقية سابقًا، استثنائيًا، إلى رتبة النقيب اعتبارًا من أول يونيو 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 864، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مسعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقرر لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.