مصر | عاجل.. تأجيل محاكمة "بديع" و46 آخرين في أحداث قسم العرب لـ26 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل محاكمة "بديع" و46 آخرين في أحداث قسم العرب لـ26 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت في محيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، في أغسطس 2013، لجلسة 26 سبتمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بجلسة اليوم، وقدمت النيابة ما يفيد بالقبض على متهم جديد فى القضية، وتلت أمر إحالته للمحاكمة، وواجهته المحكمة بما نُسب إليه، ثم أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وتقدم المتهمون المدانون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.