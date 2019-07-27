مصر | خلال 24 ساعة.. تنفيذ 632 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تنفيذ 632 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

− مديرية أمن أسيوط: تأمين تنفيذ (20) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة على الأراضى الزراعية ونهر النيل بدائرة مركز شرطة الفتح. − مديرية أمن الاقصر: تأمين تنفيذ (7) قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة الأقصر. − مديرية أمن أسوان: تأمين تنفيذ (37) حالة إزالة تعدى متنوعة بدائرة قسم شرطة أول أسوان. − مديرية أمن بنى سويف: تأمين تنفيذ (14) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة الواسطى. − مديرية أمن الإسماعيلية: تأمين تنفيذ (9) قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية. Advertisements − مديرية أمن بورسعيد: تأمين تنفيذ (3) قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة. − مديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ (87) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة. واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

− مديرية أمن المنيا: تأمين تنفيذ (432) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة.

− مديرية أمن الفيوم: تأمين تنفيذ (23) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements