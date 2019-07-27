مصر | خلال 24 ساعة.. تنفيذ 632 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تنفيذ 632 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
− مديرية أمن الاقصر: تأمين تنفيذ (7) قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة الأقصر.
− مديرية أمن أسوان: تأمين تنفيذ (37) حالة إزالة تعدى متنوعة بدائرة قسم شرطة أول أسوان.
− مديرية أمن بنى سويف: تأمين تنفيذ (14) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة الواسطى.
− مديرية أمن الإسماعيلية: تأمين تنفيذ (9) قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
− مديرية أمن بورسعيد: تأمين تنفيذ (3) قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة.
− مديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ (87) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة.
− مديرية أمن المنيا: تأمين تنفيذ (432) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة.
− مديرية أمن الفيوم: تأمين تنفيذ (23) قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.