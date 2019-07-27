مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 8 قطع أسلحة نارية و12 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 8 قطع أسلحة نارية و12 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن تحقيق النتائج التالية:
- ضبط ( 8 قطع سلاح ناري، 12 قضية اتجار بالمخدرات، 7 قطع سلاح أبيض، 285 مخالفة مرافق، 98 قضية تموينية، 1281 مخالفة مرورية، تنفيذ 3710 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.
- ضبط ( 8 قطع سلاح ناري، 2 قضية إتجار بالمخدرات، 254 مخالفة مرافق، 90 قضية تموينية، 1220 مخالفة مرورية، تنفيذ 969 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.
- ضبط ( 4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا إتجار بالمخدرات، 10 قضايا تموينية متنوعة، 174 مخالفة إشغال بالطريق العام، 608 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 702 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسوان.
وتم عمل الإجراءات اللازمة.