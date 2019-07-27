مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 8 قطع أسلحة نارية و12 قضية مخدرات

- ضبط ( 8 قطع سلاح ناري، 12 قضية اتجار بالمخدرات، 7 قطع سلاح أبيض، 285 مخالفة مرافق، 98 قضية تموينية، 1281 مخالفة مرورية، تنفيذ 3710 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.

- ضبط ( 8 قطع سلاح ناري، 2 قضية إتجار بالمخدرات، 254 مخالفة مرافق، 90 قضية تموينية، 1220 مخالفة مرورية، تنفيذ 969 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.

- ضبط ( 4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا إتجار بالمخدرات، 10 قضايا تموينية متنوعة، 174 مخالفة إشغال بالطريق العام، 608 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 702 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسوان.

وتم عمل الإجراءات اللازمة.