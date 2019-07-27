مصر | بتعاملات "7.4 مليون جنيه".. "الأموال العامة" تسقط تاجري عملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتعاملات "7.4 مليون جنيه".. "الأموال العامة" تسقط تاجري عملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.



وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (موظف بإحدى شركات السياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الريال السعودى) من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بدائرة مركز المنصورة بسعر أقل من السعر الرسمى، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدًامن فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى بلغت (1،000،000 - مليون ريال سعودى).

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وكما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير فرع إحدى شركات الكمبيوتر بحى العجوزة بالجيزة - مقيم بحى المعادى بالقاهرة) بإستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالشركة فى التعامل بالنقد الأجنبى، من خلال إتمام عمليات بيع لمنتجات الشركة لعملائها بالدولار الأمريكى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.



وباستدعاء المذكور أقر بصحة الواقعة وأنه يقوم بإستلام شيكات بالدولار الأمريكى من عملاء الشركة مقابل قيمة بضائع تم بيعها لهم وقد بلغ حجم تعاملات الشركة على النحو المشار إليه خلال عام (180 ألف دولار أمريكى)، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات.

