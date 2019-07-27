مصر | خلال 24 ساعة.. حملة أمنية مكبرة تضبط 202 قطعة سلاح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. حملة أمنية مكبرة تضبط 202 قطعة سلاح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 202 قطعة سلاح ناري بحوزة 180متهم).. وذلك على النحو التالي 24 بندقية آلية، وبندقية رصاص، 41 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 124 فرد محلي 183 طلقات مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة، 202 قطعة سلاح أبيض.



وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (80098) حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

317 حكم جناية، 23076 حكم حبس جزئي.

(23076) حكم حبس جزئي.

(4268) حكم حبس مستأنف.

(42116) حكم غرامة.

(10321) حكم مخالفة.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (187) قضية مخدرات بحوزة (191) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (21،835 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (6،212 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،066 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (25 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (960 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (25 جرام).

عدد (12691) قرص مخدر.



فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (72) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، (19) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين، إرتكبوا (8) حادث متنوع.

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فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة.



فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (269) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق والبيئة: ضبط (24046) مخالفة مرورية متنوعة، (951) مخالفة مرافق متنوعة، (73) قضية بيئة.



فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية (4) منهم.



فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (31) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

