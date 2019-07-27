مصر | "أزمة نفسية" تدفع شابًا لشنق نفسه بـ"حبل" داخل شقته في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أزمة نفسية" تدفع شابًا لشنق نفسه بـ"حبل" داخل شقته في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتحر شاب، بعدما قام بشنق نفسه بحبل داخل شقته بمنطقة السلام، لمروره بأزمة نفسية، ونقلت الجثة للمشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوجود متوفى داخل شقته بالسلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وتبين من خلال الفحص، العثور على جثة شاب مشنوقا، حيث أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

