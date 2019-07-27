أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تنظم لقاءً لبعثة الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تنظم لقاءً لبعثة الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم، لقاءًا للزملاء حجاج بيت الله الحرام،الذين سيتوجهون مع بعثة حج التضامن لهذا العام، والتحقت بالبرامج الخاصة بالوزارة بالتعاون مع لجنة الحج والعمرة بالنقابة.

وقال حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، إن الزملاء سوف يتسلمون أوراقهم عقب اللقاء الذي تستضيف فيه النقابة الشيخ يسري عزام العالم بوزارة الأوقاف، وإمام وخطيب مسجد صلاح الدين؛ لشرح مناسك الحج للزملاء في بعثة التضامن، وكذلك الزملاء الفائزين بتأشيرات الحج الفردية من النقابة، والذين سيحصلون على أوراقهم في حال الانتهاء من إجراءات التأشيرة، والحصول عليها اليوم.