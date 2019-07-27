أخبار مصر | "صناع الخير" و"أوركيديا" يوفران جهاز فحص قاع عين لمستشفى قلاوون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير" و"أوركيديا" يوفران جهاز فحص قاع عين لمستشفى قلاوون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت مستشفى رمد قلاوون جهاز "Slit lamp" المستخدم فى فحص قاع العين، من مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، بدعم من "أوركيديا" للصناعات الدوائية، ضمن خطتهما لتجهيز عيادات الرمد بالمستشفيات الحكومية بأحدث أجهزة تشخيص أمراض العيون.

وقال الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية والمشرف العام على مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى، إن خطة تزويد المستشفيات الحكومية بالأجهزة بدأت بحصر احتياجاتها، ووضع جدول زمني لتزويدها بها، لافتًا إلى أنه تم اختيار مستشفى رمد قلاوون باعتبارها من أقدم مستشفيات القاهرة، والأكثر استقبالًا لمرضى العيون.

وأضاف أن الشركة تعمل على 3 محاور رئيسية لمكافحة العمى، وهي تقديم خدمات الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان من خلال مبادرة "عنيك في عنينا"، وتقديم برامج التوعية الصحية، وتطوير وتجهيز عيادات الرمد بأحدث الأجهزة لتواكب التطور فى مجال تشخيص أمراض العيون لتقديم خدمة طبية ذات جودة لغير القادرين.

وقال هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إنه جار استكمال تزويد مستشفيات ومراكز الرمد الحكومية بالأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة فى فحص العين لرفع كفائتها، وخدمة مرضى العيون على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور حاتم عنتر مدير مستشفى رمد قلاوون، إنه يتردد نحو 500 مريض يوميًا على العيادات الخارجية بالمستشفى، وأنه يوجد 8 عيادات للرمد لاستقبال حالات المياه الزرقاء، والشبكية، والأطفال، بخلاف وحدة لتخصص الأسنان وعمل التركيبات الخاصة بها.

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وتابع: جهاز "Slit lamp" الذي يطلق عليه "المصباح الشقي" يمكنه فحص العين بشكل ثلاثي الأبعاد، يفيد في فحص قاع العين، خاصة لمرضى السكر وضغط الدم، لتحديد طريقة العلاج المناسبة لكل حالة، سواء كانت بالأدوية أو بالتدخلات الجراحية.

وأوضح أن المستشفى يقدم خدماته العلاجية بشكل مجاني للمرضى، وأن سعر تذكرة الكشف بالعيادات الخارجية جنيه واحد فقط، كما يوجد معمل بأسعار رمزية، لافتًا إلى تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق لأي مريض سواء من منتفعي العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو القسم الاقتصادي.

وأكد وجود جناح عمليات للجراحات المتقدمة للعين يجري عمليات الحول، والمياه البيضاء، والمياه الزرقاء، والكيس الدمعي، وحالات الأطفال، وعمليات تجميل الجفن، مع المتابعة الدورية للحالات بعد الجراحات

الجدير بالذكر أن "Slit lamp" من أفضل الأجهزة لفحص الجفن والنسيج والجلد والعنبية والقرنية والملتحمة والخلط المائي، وفي معظم الأحيان يتم استخدام قطرة العين من أجل اتساعها لفحص العين ولهذا يمكن للطبيب رؤية قسم أكثر من العين وعند الحاجة يتم جعل عدسات خاصة بين الجهاز والقرنية (أو على القرنية بشكل مباشر) ولهذا يمكن رؤية سطوح أعمق من العين مثل الشبكية والعصب البصري وزاوية خروج الخلط المائي من العين.