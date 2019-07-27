أخبار مصر | أيمن عبدالمجيد: تعاون مرتقب بين 'الصحفيين العرب' ومنظمة الصحة العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبدالمجيد: تعاون مرتقب بين 'الصحفيين العرب' ومنظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات له أن ذلك انعكس فى مداخلات الصحفيين المشاركين فى الدورة من 11دولة عربية و تأكيدهم على أنها حققت قيمة مضافة فى قدراتهم بالتعريف بعدد من المفاهيم الخاطئة حول الصحة النفسية و الاعلام ،مشيرين الى أن هناك خطأ كبير يرتكب و هو وصف المريض النفسى بالجنون و النظر له على أنه خطر فى المجتمع بينما الواقع أنه يعانى من أمراض مثله مثل غيره من المرضى ممن لهم حق فى الرعاية.
وأشار "عبدالمجيد" إلى أن الفاعليات شهدت الى جانب المحاضرات ورش و حلقات عصف ذهنى انتهت الى عدد من التوصيات الناتجة من دراسة أعمال صحفية نشرت بالفعل و بها ثغرات مهنية أهمها عدم الاستناد الى مصادر موثقة فينا ينشر عن الأمراض و كذلك اهمال بعض وسائل الاعلام فى دورها التنموى فى دعم جهود الحكومات فيما تقوم به من مبادرات لاصلاح المنظومات الصحية، كما شهدت اطلاع او عرض للنماذج الناجحة فى مصر مليون صحة.
وأعلن "عبدالمجيد" عن تعاون مرتقب بين الاتحاد ومنظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية للعمل المستقبلي، على وضع دليل استرشادي بالمفاهيم الصحية الخاطئة والمفاهيم الصحيحية، يتولى الاتحاد عبر التواصل مع النقابات المعنية الصحيحة لوضعه موضع الاعتبار .