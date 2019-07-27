أخبار مصر | "الصحة" تعلن حاجتها لشغل وظيفة معاون الوزير لشئون الأمانة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تعلن حاجتها لشغل وظيفة معاون الوزير لشئون الأمانة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حاجتها لشغل وظيفة معاون وزير الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة عن طريق (الندب)، وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان لزيادة تفعيل دور الكوادر الشابة المتميزة ومنحهم الثقة وتأهيلهم للمناصب القيادية باعتبارهم قادة المستقبل.

وجاء ذلك وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (612) لسنة 2017.

بشأن اختيار مساعدي ومعاوني الوزير:

التأهيل العلمي:

مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.

أن يكون حاصلًا على الدراسات العليا المناسبة لطبيعة.

شروط عامة:

ان يكون المتقدم لشغل الوظيفة متمتعًا بالجنسية المصرية.

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حسن السير والسلوك ويتمتع بالسمعة الطيبة.

ألا يتجاوز سن المتقدم عن (40) عامًا عند التقدم لشغل الوظيفية.

أن يكون المتقدم من ذوى الخبرة في مجال الشئون المالية والإدارية والنظم المالية للمشروعات الممولة من الجهات المانحة.

التمتع بالمهارات الأساسية لإدارة الإستراتيجية.

عدم سابقة فصلة من الخدمة.

عدم سابقة الحكم علية بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يتم تقديم الطلبات شخصيًا برسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات بالإدارة العامة لشئون الأفراد في موعد غايته 3072019 ولن يلتفت للطلبات الواردة بالبريد.