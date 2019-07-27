أخبار مصر | "الصحة": بورسعيد دائما تمثل وجها حضاريا لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": بورسعيد دائما تمثل وجها حضاريا لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزيرة الصحة والسكان، أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد هو الحفاظ على صحة مواطني محافظة بورسعيد وتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أعلى مستوى.

جاء ذلك على هامش مشاركتها، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في الماراثون الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان، للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعوة أهالي بورسعيد لفتح ملفات الأسر بوحدات طب الأسرة.

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وأضافت الوزيرة أن محافظة بورسعيد دائمًا تمثل وجهًا حضاريًا لمصر، مشيرةً إلى تأثير الاهتمام بالصحة على زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وارتفاع قدرة الأطفال على التحصيل الدراسي.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان عددًا من النصائح للمشاركين في الماراثون عن أهمية الإكثار من شرب المياه، والتقليل من أكل النشويات والدهون، داعيةً إلى ممارسة الرياضة وخاصةً المشي.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة السكان أطلقت صباح اليوم ماراثون رياضيًا للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.