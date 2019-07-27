أخبار مصر | رئيس "قناة السويس": ٣.٦٩ مليار جنيه إيرادات الهيئة.. و٢.٢ مليار جنيه أرباح ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "قناة السويس": ٣.٦٩ مليار جنيه إيرادات الهيئة.. و٢.٢ مليار جنيه أرباح ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حققت أعلى عائد في ميزانيتها للعام الثاني على التوالي ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

وقال مميش إن إدارة الهيئة تعمل على تعظيم عوائد وإيرادات الهيئة الإقتصادية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، مضيفا أن الهيئة حققت أعلى إيرادات عن نتائج النشاط في 30/6/2019، حيث بلغت إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ مبلغ 3.69 مليار جنيه وصافي أرباح العام 2.198 مليار جنيه، بزيادة قدرها 568 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة قدرها نحو 35%، وذلك نتيجة المتابعة المباشرة وجهود العاملين التي أدت إلي تحقيق نتائج غير مسبوقة.

وأشار الفريق إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠ بإجمالي ١٠،٤ مليار جنيه كأكبر موازنة للهيئة منذ إنشائها وذلك اعتمادا على متطلبات عملية الاستثمار من تنفيذ وتجهيز بعض المناطق بالبنية التحتية والمرافق.

وعلى جانب آخر تشهد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا توقيع عقود جديدة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري خلال العامين المقبلين.