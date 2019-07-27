أخبار مصر | تحت شعار "اجري لصحتك".. انطلاق ماراثون للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت شعار "اجري لصحتك".. انطلاق ماراثون للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم فعاليات الماراثون الرياضي للجري والدراجات، بمحافظة بورسعيد، بهدف التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعوة المواطنين لفتح ملفات الأسر بوحدات طب الأسرة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أن الماراثون أطلقته وزارة الصحة والسكان متمثلة في مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "صحتنا في أسلوب حياتنا" و"المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، "، ويشارك به ٣٠٠ مواطن من أهالي بورسعيد من ضمنهم ما يقرب من ٥٠ من ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف أن فعاليات المارثوان بدأت في الثامنة من صباح اليوم بدايةً من نقطة الانطلاق أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، مرورًا بشارع ٢٣ يوليو، ووحدة صحة العرب، ووحدة صحة المناخ ١، ومستشفي التضامن، ومستشفى الرمد، وصولًا إلى ميدان حديقة الأمل في تمام الساعة التاسعة، يتقدم الماراثون سباق درجات، والمشاركون من ذوي القدرات الخاصة.