أخبار مصر | تحت شعار "اجري لصحتك".. انطلاق ماراثون للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت شعار "اجري لصحتك".. انطلاق ماراثون للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أن الماراثون أطلقته وزارة الصحة والسكان متمثلة في مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "صحتنا في أسلوب حياتنا" و"المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، "، ويشارك به ٣٠٠ مواطن من أهالي بورسعيد من ضمنهم ما يقرب من ٥٠ من ذوي القدرات الخاصة.
وأضاف أن فعاليات المارثوان بدأت في الثامنة من صباح اليوم بدايةً من نقطة الانطلاق أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، مرورًا بشارع ٢٣ يوليو، ووحدة صحة العرب، ووحدة صحة المناخ ١، ومستشفي التضامن، ومستشفى الرمد، وصولًا إلى ميدان حديقة الأمل في تمام الساعة التاسعة، يتقدم الماراثون سباق درجات، والمشاركون من ذوي القدرات الخاصة.