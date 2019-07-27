أخبار مصر | وزيرة الصحة في بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة في بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستترأس اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية التي تجري بالمستشفيات، لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف أن الوزيرة ستتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

جدير بالذكر أن التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل الجديد قد تم إطلاقه بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الجاري، ويستمر لمدة شهرين.