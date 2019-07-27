شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقق أعلى عائد منذ إنشائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت أعلى عائد في ميزانيتها للعام الثاني على التوالي، في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

وقال الفريق مميش إن إدارة المنطقة تعمل على تعظيم عوائدها وإيراداتها، باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.

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وأضاف الفريق مميش أن المنطقة حققت أعلى إيرادات عن نتائج النشاط في 30/6/2019، حيث بلغت إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ مبلغ 3.69 مليار جنيه وصافي أرباح العام 2.198 مليار جنيه، بزيادة قدرها 568 مليون جنيه عن العام السابق، بنسبة زيادة قدرها نحو 35%، وذلك نتيجة المتابعة المباشرة وجهود العاملين التي أدت إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة.

وأشار الفريق مهاب مميش إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠ بإجمالي ١٠.٤ مليار جنيه كأكبر موازنة للهيئة منذ إنشائها، وذلك اعتمادًا على متطلبات عملية الاستثمار من تنفيذ وتجهيز بعض المناطق بالبنية التحتية والمرافق.

وعلى جانب آخر تشهد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبًا توقيع عقود جديدة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري خلال العامين المقبلين.