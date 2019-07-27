شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الصحة والسكان، صباح السبت، فعاليات الماراثون الرياضي للجري والدراجات بمحافظة بورسعيد، بهدف التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعوة المواطنين لفتح ملفات الأسر بوحدات طب الأسرة.

وأوضحت الوزارة أن الماراثون أطلقته وزارة الصحة والسكان متمثلة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «صحتنا في أسلوب حياتنا» و«المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، ويشارك به ٣٠٠ مواطن من أهالي بورسعيد من ضمنهم ما يقرب من ٥٠ من ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت الوزارة أن فعاليات المارثوان بدأت في الثامنة من صباح السبت بدايةً من نقطة الانطلاق أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، مروراً بشارع ٢٣ يوليو، ووحدة صحة العرب، ووحدة صحة المناخ ١، ومستشفي التضامن، ومستشفى الرمد، وصولاً إلى ميدان حديقة الأمل في تمام الساعة التاسعة، يتقدم الماراثون سباق دراجات، والمشاركون من ذوي القدرات الخاصة.